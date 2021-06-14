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كوفيد 19: وزارة الصحة ترصد 1316 إصابة جديدة و52 وفاة يوم 13 جوان الجاري

2021/06/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت وزارة الصحة 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة اضافية يوم الأحد 13 جوان 2021 مقابل تعافي 1716 شخصا من هذا المرض.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته مساء الايوم الاثنين ان نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا بلغت 23,82 بالمائة إثر إجراء 5525 تحليلا مخبريا يوم الأحد 13 جوان، مسجلة بعض التراجع مقارنة بالأيام القليلة الفارطة حيث تراوحت هذه النسبة بين حوالي 26 و33 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للاصابات المكتشفة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس 370224 اصابة واجمالي الوفيات جراء الاصابة بكورونا 13567 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 323200 شخصا إلى حدود 13 جوان الجاري.

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