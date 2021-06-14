المهدية: وفاة مصابين اثنين وتسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، وفق بيانها اليومي الصادر الاثنين، وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد، وهما من أصيلي معتمديتي الجم وبومرداس.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ227 عينة، صدرت اليوم، 94 إصابة جديدة بالفيروس، توزعت إلى 28 بالمهدية و16 ببومرداس و12 بكل من السواسي وشربان، مقابل 11 إصابة بالجم و3 بدوائر الشابة وأولاد الشامخ وقصور الساف وهبيرة وملولش.

وتماثل، من جهة أخرى، 53 مصابا للشفاء التام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 12092 حالة.

وسجلت الجهة، منذ ظهور الوباء، 13369 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، من بينها 384 حالة وفاة و893 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 731 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 43471، من بينهم 13945 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.