سيدي بوزيد: تسجيل 6 وفيات و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 53 حالة شفاء

تم اليوم الاثنين بولاية سيدي بوزيد تسجيل 6 وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 53 حالة شفاء، حسب ما أكده بشير السعيدي، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، في تصريح ل”وات”.

ويرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 332 حالة، والإصابات إلى 11238 حالة، منها 10096حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات المكناسي (10 إصابات) وسيدي بوزيد الغربية (9 إصابات) وبئر الحفي (9 إصابات) وجلمة (7 إصابات) والسبالة (5 إصابات) وسيدي بوزيد الشرقية (3 حالات) والمزونة بحالتين والرقاب بحالة وحيدة.

كما تم اليوم الاثنين قبول 10 مصابين جدد بمستشفيات سيدي بوزيد، ورفع 183 عينة جديدة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي وقع إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس كورونا، 42606 تحاليل.