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احدهم هدد باضرام النار في جسده: إيقاف 28 شخصا في عمليتي “حرقة” بالمنستير..

2021/06/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، يوم أمس، من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية في إتجاه إيطاليا وإيقاف 28 شابا أصيلي ولايتي المنستير والقيروان، من بينهم إمرأة تبلغ من العمر 60 سنة و 3 فتيات و3 قصر، وفق ما أكده كاتب عام نقابة الحرس البحري بالمنستير، عثمان بسباس لاذاعة “الجوهرة أف أم”.
و قد تم حجز مركبي صيد و4 محركات بحرية وكمية من المحروقات، كما تعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير ومركز الحرس البحري بطبلبة بالبحث.

يذكر أن أحد الشبان المشاركين في العملية قد هدّد بإضرام النار في جسده بعد أن سكب البنزين على جسده.

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