الصين تصدر بلاغا عاجلا بخصوص التسرّب النووي

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2021/06/15 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الحالي لمحطة الطاقة النووية في تايشان يتوافق مع المعايير الفنية، مؤكدة أن الوضع الإشعاعي حول محطة الطاقة النووية طبيعي.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، إن “الوضع الحالي لمحطة الطاقة النووية تايشان يتوافق مع المعايير الفنية، ولا توجد انحرافات في مستوى الإشعاع حول محطة الطاقة النووية”.

في وقت سابق ، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنها تلقت الأسبوع الماضي تقريرا بشأن حدوث “تهديد إشعاعي” في محطة تايشان الصينية للطاقة النووية، وتقوم بالتحقق من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير جاء من شركة “فراماتومي” الفرنسية التي تساعد في تشغيل محطة الطاقة النووية في تايشان بالصين.

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