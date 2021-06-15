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600 مهاجر غير شرعي يصلون الى لامبادوزا هذا الصباح

2021/06/15 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن عمدة لامبيدوزا الإيطالية، توتو مارتيللو، وصول حوالي 600 مهاجر غير نظامي إلى الجزيرة صباح اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021.

وطالب عمدة لامبيدوزا، في تصريح لوكالة ”آكي” الإيطالية، بلقاء مع رئيس الوزراء ماريو دراغي، وذلك بعد تواصل تدفقات المهاجرين غير النظاميين في موجة جديدة جلبت منذ نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ألفي مهاجر إلى الجزيرة.

وقال مارتيللو “وصل هذا الصباح فقط حوالي 600 مهاجر. أطلب من رئيس الوزراء دراغي أن يستقبلني لمعالجة ظاهرة الهجرة من وجهة نظر منطقة حدودية” لإيطاليا بمياه البحر الابيض المتوسط.

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