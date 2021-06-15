عاجل: العثور على جثة شاب مذبوح بمصب للنفايات في المظيلة..

روسيا: 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و379 وفاة خلال 24 ساعة الاخيرة..

“تحيا تونس” يدعو الحكومة إلى تقديم خطة إنقاذ ووضع برنامج إصلاحي..

راشد الغنوشي يعلن قبول قيس سعيّد بالدخول في الحوار الوطني

سوسة : إصابات كورونا تتجاوز عتبة 25 ألفا بتسجيل 175 حالة جديدة

2021/06/15 أخبار, المصدر, مجتمع

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 حالات وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال معالجة 656 عينة تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية تبلغ 26.67%، وذلك وفق اخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة .
وسجل العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في معتمديات سوسة المدينة 13 وسوسة جوهرة 16 وسوسة الرياض 12 ومساكن 22 وسيدي الهاني 15 والقلعة الصغرى 18 والنفيضة 22 وحمام سوسة 9 والقلعة الكبرى 9 .
وارتفع إجمالي عدد الوفيات الى 847 حالة وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25056 إصابة، وبلغ عدد الحالات المتعافية 22596 حالة في حين ما يزال 1613 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.
وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى “كوفيد 19″، ليبلغ 162 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn