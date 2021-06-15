سوسة : إصابات كورونا تتجاوز عتبة 25 ألفا بتسجيل 175 حالة جديدة

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 4 حالات وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال معالجة 656 عينة تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية تبلغ 26.67%، وذلك وفق اخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة .

وسجل العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في معتمديات سوسة المدينة 13 وسوسة جوهرة 16 وسوسة الرياض 12 ومساكن 22 وسيدي الهاني 15 والقلعة الصغرى 18 والنفيضة 22 وحمام سوسة 9 والقلعة الكبرى 9 .

وارتفع إجمالي عدد الوفيات الى 847 حالة وفاة، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25056 إصابة، وبلغ عدد الحالات المتعافية 22596 حالة في حين ما يزال 1613 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى “كوفيد 19″، ليبلغ 162 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة.