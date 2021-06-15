الولباني: تقرر نقل جميع التلاميذ الحاملين لفيروس كورونا الى مركز الحجر الصحي الاجباري بالمهدية

تقرر نقل جميع التلاميذ الحاملين لفيروس كورونا الى مركز الحجر الصحي الاجباري بالمهدية لاجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا سنة 2021 التي تنطلق غدا الأربعاء، وفق ما أعلنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني.

وأكد الولباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان السلط الجهوية ستتولى عملية نقل التلاميذ المترشحين لاجتياز الباكالوريا من حاملي الاصابة بكورونا الى مركز الحجر الاجباري بالمهدية الذي قامت وزارة التربية بتهيئة احدى فضاءاته كقاعات امتحان خاصة لاجراء الامتحانات، مبينا ان طاقة استيعاب هذا المركز تبلغ 100 تلميذ.

وأشار الى امكانية أن تلجأ الوزارة، في حال ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في صفوف المترشحين للباكالوريا، اما لتوسعة مركز الامتحان بالمهدية أو احداث مراكز مماثلة لاستقبال الحالات الحاملة للاصابة بالفيروس من ضمن المترشحين لاجتياز الباكالوريا، مؤكدا ان الدولة ستتكفل بسداد نفقات اقامة المترشحين المصابين بمركز الحجر الاجباري بالمهدية.

وسيجتاز التلميذ المشتبه في اصابته امتحان الباكالوريا بقاعات عزل صحي داخل مراكز الامتحان العادية، على أن يخضع في نفس اليوم وإثر انهاء حصة الاختبار الى تحليل تقصي كوفيد 19 وينقل إذا ما تأكدت إصابته بالمرض الى مركز الحجر الاجباري بالمهدية لاتمام امتحاناته، حسب ما ذكره مدير الامتحانات.

وفي حالة أثبتت التحاليل سلامة التلميذ المترشح المشتبه في اصابته، يقع ارجاعه الى قاعة الامتحان العادية لاتمام باقي الاختبارات بمركز الامتحان الذي ينتمي اليه خلال دورة الباكالوريا.

ولفت، الى أن الفرق الطبية قد تعتمد التحاليل السريعة من أجل تقصي المرض نظرا لامتياز هذه النوعية من التحاليل بسرعة الكشف عن الاصابة بالمرض من عدمها، مذكرا بأنه يمكن كذلك اكتشاف الحالات المشكوك في اصابتها من خلال المتابعة الصحية أثناء أيام الامتحانات من خلال خضوع المترشحين يوميا لقيس درجات حرارة الجسم أثناء الدخول الى مراكز الامتحان ومتابعة حالاتهم الصحية.

وبالنسبة لظروف انجاز الامتحان بمركز الامتحان الخاص بالحجر الصحي الاجباري، قال الولباني انها ستكون في نفس الظروف بمراكز الامتحان العادية باستثناء عملية المراقبة التي ستعتمد أجهزة الكاميرا.

ويأتي احداث مركز للامتحان لدورة الباكالوريا للتلاميذ الحاملين للاصابة بكوفيد-19، بتوصية من وزارة الصحة، وفق ما أكده الولباني، علما وأن وزارة التربية كانت اقترحت قبل نحو أسبوع أن يقع بمراكز الامتحان العادية تخصيص قاعات للمصابين بكورونا وأخرى للمشتبه بإصابتهم.

ويهدف قرار احداث مركز خاص لامتحان الباكالوريا بمركز الحجر الصحي الاجباري بالمهدية الى تفادي انتشار العدوى بالمرض في مراكز الامتحان التي ستستقبل أكثر من 146 ألف تلميذ يشرعون غدا الأربعاء في اجتياز امتحانات الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021.