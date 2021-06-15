تبنى مقترح تونس لوضع استراتيجية اعلامية عربية للتعاطي الاعلامي خلال الازمات..

ذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ ،اليوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تبنى مقترحا تقدمت به تونس يتمثل في وضع استراتيجية اعلامية عربية مشتركة للتعاطي الاعلامي خلال الازمات.

وجاء في البلاغ ايضا ان المكتب التنفيذي للمجلس والمنعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة تبنى هذا المقترح وايضا توفير الظروف الموضوعية في مجال تكوين الإعلاميين العرب في اختصاصات متعددة في مجال إدارة الأزمات إعلاميا.

ومن المنتظر وضع كل من المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والأكاديمية التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية ومقرها تونس كمنصات للتكوين والتدريب في هذا المجال.

وستعرض هذه التوصية للتصويت غدا في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.

وشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والإتصال.