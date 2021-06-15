قبلي: الاعلان عن جملة من القرارات للحدّ من انتشار فيروس كورونا في معتمدية الفوار..

اصدر والي قبلي عشية اليوم جملة من القرارات شملت منطقة بشني من معتمدية الفوار على خلفية انتشار فيروس كورونا خلال اليومين المنقضين .

أهم هذه القرارات: منع الدخول والخروج من منطقة بشني الا للحالات الطارئة تعليق الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بالمسجد منع انتصاب السوق الأسبوعية غلق المقاهي منع كل التجمعات والتظاهرات العامة والخاصة الحرص على تطبيق البرتوكول الصحي بالمدرسة الابتدائية دعوة التلاميذ المترشحين لامتحان الباكلوريا لاحترام اجراءات البرتكول الصحي.

وينطلق العمل بهذه القرارات بداية من اليوم ,وتتواصل لمدة اسبوعين .