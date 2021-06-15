تطاوين : عدد المصابين بالكورونا يتجاوز الخمسة الاف..

لم تسجل الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الثلاثاء اية وفاة جديدة جراء فيروس كورونا واستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 263 حالة تتوزع الى 120 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و51 وفاة في تطاوين الجنوبية و 48 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة و الصمار و6 في ذهيبة.

اما بخصوص الاصابات بهذه الجائحة فقد تجاوز العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ شهر مارس من العام الماضي الخمسة الاف حالة ايجابية مؤكدة(5013) بعد ان رصدت الادارة الجهوية للصحة خلال 24 ساعة الماضية وحسب ذات المصدر 20 اصابة جديدة تتوزع الى 09 في تطاوين الشمالية و 08 في رمادة و03 في تطاوين الجنوبية,

ويخضع اليوم 9 مصابين بهذا الوباء للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و4 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة .