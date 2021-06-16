رئيس الحكومة يواكب انطلاق إمتحانات الباكالوريا بمعهد الفارابي بالمرناقية

واكب رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم الاربعاء 16 جوان 2021 بمعهد الفارابي بالمرناقية من ولاية منوبة إنطلاق إمتحانات الباكالوريا في دورتها الرئيسية والتقى بعدد من المترشحين بقاعات الامتحان والاطار التربوي

وأكد هشام المشيشي في تصريح اعلامي بالمناسبة أنها للسنة الثانية على التوالي تنطلق الامتحانات الوطنية في ظرف صحي استثنائي وصعب تمر به البلاد والحكومة، لترفع وزارة التربية مرة أخرى التحدي بتوفير ظروف النجاح للمترشحين، وذلك بفضل مجهود جبار لكافة المتدخلين في العملية التربوية وسهر 170 ألف اطار تربوي واداري وعملة واطارات أمنية على تأمين نقل الامتحانات وتوفير الظروف المناسبة لاجتياز أكثر من 146 ألف تلميذ وتلميذة اختبارات الباكالوريا

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واضاف أن الوزارة حاولت تأمين كاف ظروف السلامة الصحية بتركيز مركز ايواء وامتحان خاص بالمترشحين الحاملين لفيروس كورونا بالمهدية تم ايواء لحدود اليوم الاربعاء 67 مترشحا ومترشحة، فضلا عن توفير كافة الظروف المناسبة لعدد من الحالات الخاصة من المرضى وحاملي الاعاقة والمساجين لضمان تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ

من جهته طمأن وزير التربية فتحي السلاوتي الذي حضر الزيارة التلاميذ حول مواضيع الامتحانات مؤكدا في تصريح اعلامي أنها ليست استثنائية بصعوباتها بل هي في متناولهم

واضاف أن التلميذ عاني طيلة السنة الدراسية وضعا استثنائيا على كل المستويات البيداغوجية والنفسية، وهي عوامل وقع أخذها بعين الاعتبار من قبل أساتذتهم ومتفقديهم الذين سهروا على اعداد مواضيع الامتحانات بادراك تام للوضعية النفسية للتلميذ للتقدم في انجاز البرامج التربوية

يذكر أن عدد المترشحين لامتحان الباكالوريا لهذه السنة بلغ 146.129 بزيادة تفوق 12 الف مقارنة بدورة 2020 التي ترشح خلالها 133.443 و هو الرقم القياسي الثاني للمترشحين على مستوى الامتحانات الوطنية منذ سنة 1957 و بعد تسجيل أعلى رقم قياسي سنة 2008 حسب معطيات وزارة التربية