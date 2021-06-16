انتخابات بلدية جزئية ببلديتي منزل كامل والسبيخة في 15 اوت 2021

صدر بالعدد الاخيربالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 51 ) قراران عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يضبطان روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في كل من بلدية السبيخة من ولاية القيروان وبلدية منزل كامل بولاية المنستيروالتي ستجري في البلديتين يوم 15 اوت 2021 .

وقد تم حل المجلس البلدي لبلدية منزل كامل في 17 ماي 2021 في حين تم حل المجلس البلدي بالسبيخة في 5 ماي 2021

كما جاء في القرارين ان الامنيين والعسكريين يقترعون يوم 14 اوت 2021.

وتقدم الترشحات لهذه الانتخابات انطلاقا من 14 جوان الى غاية 21 جوان الجاري وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 اوت وتنتهي يوم 13 اوت ويتم التصريح بالنتائج الاولية في اجل اقصاه يوم الاربعاء 18 اوت وفق قراري هيئة الانتخابات .

يشار في هذا الصدد انه تم اجراء انتخابات جزئية في 28 مجلس بلدي اخرها الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية عين الصبح الناظور(ولاية زغوان) وساقية الدائر والسبيخة (ولاية صفاقس) التي دارت يوم الاحد 13 جوان الجاري.

وقد عرفت بعض المجالس البلدية عدم استقرارفي تركيبتها ومسار عملها بعد 3 سنوات من إجراء الانتخابات البلدية في ماي 2018، من خلال الاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائها حيث تم تسجيل انحلال 30 مجلس بلدي أي ما يعادل 8,5 % من إجمالي عدد البلديات التونسية البالغ عددها 350 بلدية وهو ما يترتب عنه إجراء انتخابات جزئية وانتخاب مجلس بلدي جديد.