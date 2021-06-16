سيدي بوزيد:5341 مترشحا يجتازون اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2021

شرع صباح اليوم الأربعاء 5341 مترشحا في اجتياز اختبارات الباكالوريا بولاية سيدي بوزيد وذلك بعد أن أنهت المندوبية الجهوية للتربية مختلف الاستعدادات لإنجاح هذه الامتحانات بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بحسب المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد، حسين العكرمي.

وأكد العكرمي، في تصريح لـ”وات”، على مراعاة الجانب الوقائي من فيروس “كورونا”، وتوفير مختلف التجهيزات الخاصة بالامتحانات، ووسائل التعقيم وأدوات النظافة، وخاصة الكمامات لكل المتدخلين في الامتحانات، بالإضافة إلى تعزيز الحراسة بمراكز تجميع واإيداع الاختبارات، ومركز الإصلاح، لمزيد ضمان نجاح تنظيم مختلف الامتحانات الوطنية.

ودعا الى تكثيف عملية التحسيس والتوعية بضرورة تجنب عمليات الغشّ سواء داخل المؤسسات التربوية أو في العائلة، تجنبا لعقوبات ردعية تؤدي اغلبها الى حرمان التلميذ من مواصلة اجتياز الاختبارات.

ويبلغ عدد المترشحين بولاية سيدي بوزيد عن المعاهد العمومية 3866 مترشحا وعن المعاهد الخاصة 699 مترشحا، بالإضافة إلى 776 مترشحا فرديا، ويتوزع المترشحون إلى 1968 مترشحا في شعبة الاداب، و199 في شعبة الرياضيات، و1003 في شعبة العلوم التجريبية، و821 في شعبة العلوم التقنية، و113 في شعبة علوم الإعلامية، و59 تلميذا في شعبة الرياضة.

يشرف على مراقبة التلاميذ 2320 أستاذا موزعين على 25 مركز امتحان، بالإضافة إلى مركز لإصلاح الاختبارات.

وتضمّ ولاية سيدي بوزيد 11 حالة خاصة، تتعلق بتلميذ سيجتاز الاختبارات بالسجن المدني بالجهة، وتلميذ مصاب بفيروس “كورونا”، و9 حالات أخرى تتعلق بتضخيم الخط، مع إضافة ثلث الوقت المخصص لكل حصة، وتوفير قاعة خاصة بالمترشح (3 حالات)، وإضافة ثلث الوقت المخصص لكل حصة مع الاستعانة بتلميذ كاتب (حالتان) وتوفير قاعة خاصة (حالتان).