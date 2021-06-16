المنستير: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وإلى غاية 14 جوان الجاري، إلى 542 وفاة، منها حالة وفاة جديدة بمعتمدية البقالطة، و20 ألفا و258 إصابة، من بينها 61 إصابة إضافية، منها 11 إصابة بمعتمدية الساحلين و10 إصابات بمعتمدية قصر هلال، وفق آخر حصيلة نشرتها، الاربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتعدّ الجهة 1097 حالة نشطة، و105 حالات مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، منها 51 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، مع بلوغ نسبة جهوية لإشغال أسرة “كوفيد” قدرها 64 فاصل 4 في المائة.

وشهدت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير في المقابل تطورا في مجموع الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد إلى 18 ألفا و619 حالة شفاء خلال الفترة مارس 2020-14 جوان 2021، منها 55 حالة جديدة.

وحافظت ولاية المنستير على تصنيفها كولاية ذات اختطار مرتفع جدّا، مسجلة 128 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الأيام ال14 الأخيرة إلى غاية 14 جوان الجاري، إلى جانب تواصل تصنيف 11 معتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا، تتصدرها معتمدية الساحلين بمجموع 212 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، ومعتمدية قصيبة المديوني على مستوى اختطار مرتفع 72 إصابة، ومعتمدية زرمدين على مستوى اختطار متوسط 15 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الايام ال14 الأخيرة.

وسجلت المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين تلقيح جملة 62 ألفا و701 شخصا، من بينهم 26 ألفا و756 شخصا تلقوا الجرعة الثانية. وأمكن أمس الثلاثاء تلقيح مجموع 1965 شخصا، من بينهم شخص واحد تلقي الجرعة الثانية، لتتطور النسبة الجهوية للتلقيح بالجرعة الأولى إلى 10 فاصل 43 في المائة، وبالجرعة الثانية، إلى 4 فاصل 45 في المائة.