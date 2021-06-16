المشيشي وقائد الحرس الوطني الأمريكي يبحثان دفع التعاون بين سلكي الحرس في البلدين

مثل بحث أوجه التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات اختصاص وزارة الداخلية، محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، هشام مشيشي، بقائد الحرس الوطني الأمريكي، دانيال هوكانسون.

كما تم التطرق، وفق بلاغ أصدرته الداخلية، إلى مجالات التعاون الممكنة بين سلكي الحرس الوطني في تونس والولايات المتحدة.

وقد عبّر الجانب الأمريكي، وفق المصدر، عن “استعداده لمعاضدة مجهودات تونس في مجالات مجابهة الإرهاب وحماية الحدود والتصدي للتهديدات المتأتية من المواد الخطرة والمشعة، فضلا عن دعم مجهودات الديوان الوطني للحماية المدنيّة في مجالات مجابهة الكوارث والحرائق”.

ومن جهته، أعرب رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، عن الاستعداد لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب الأمريكي. وتم، في الصدد، الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين الجانبين للنظر في السبل الكفيلة بذلك.

وذكّرت وزارة الداخلية بأنها كانت قد أمضت مذكرة تفاهم حول إستراتيجية المساعدة الأمنيّة المشتركة بين وزارة الدّاخلية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أفريل 2021.

وجرى اللقاء بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، دونالد بلوم.