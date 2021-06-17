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منوبة : تسجيل 10 حالات وفاة جراء فيروس كورونا و264 اصابة جديدة خلال يومين

2021/06/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتواصل ارتفاع مؤشرا الاصابة بفيروس كورونا بولاية منوبة بتسجيل 188 اصابة جديدة اليوم ، اي 264 حالة جديدة و10 حالات وفاة خلال يومي الاربعاء والخميس في معتمديات دوّار هيشر(05 وفيات) ومنوبة ووادي الليل والجديدة ، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

وارتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 1185 حالة منها 26 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.
وسجّلت الجهة أيضا 173 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 13455 حالة من جملة 15230 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة، منها 497 حالة وفاة جراء الفيروس.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (397 حالة)وطبربة (290 حالة) ثم معتمدية دوار هيشر (258 حالة ) ، والمرناقية (128 حالة ) ووادي الليل (108 حالة ) والجديدة (79 حالة ) والبطان ( 10 حالات) وبرج العامري( 08 حالات).

يذكر ان عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز في خمس معتمديات في ولاية منوبة ، وهي منوبة ودوار هيشر والمرناقية والجديدة وطبربة،مؤشّر 100 حالة لكل 100 ألف ساكن بين تاريخ 07 و13 جوان الجاري، حسب مؤشرات الادارة الجهوية للصحة.

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