تحويل رحلتين من مطار المنستير الدولي الى مطار قرطاج الدولي.. وهذه التفاصيل

اثر إضراب أعوان شركة “تاف تونس” يومي الخميس والجمعة 17 و18 جوان 2021، وما انجرّ عنه من توقّف حركة الطيران إنطلاقا من مطار المنستير الدولي صبيحة هذا اليوم.
من جهتها، قامت الخطوط التونسية بتحويل الرحلتين المبرمجتين اليوم الخميس من مطار المنستير الدولي إلى مطار تونس قرطاج حيث تمّ إلغاء الرحلةTU 462/3 المنستير -ليون-المنستير وتأمين تنقّل المسافرين المسجّلين فيها والقاصدين مدينة ليون الفرنسية على متن الرحلةTU 850 المبرمجة من مطار تونس قرطاج على الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلّي.
كما تمّ برمجة رحلة نيس إنطلاقا من مطار تونس قرطاج عوضا عن مطار المنستير على الساعة الحادية عشرة ليلا.