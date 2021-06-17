تحويل رحلتين من مطار المنستير الدولي الى مطار قرطاج الدولي.. وهذه التفاصيل

اثر إضراب أعوان شركة “تاف تونس” يومي الخميس والجمعة 17 و18 جوان 2021، وما انجرّ عنه من توقّف حركة الطيران إنطلاقا من مطار المنستير الدولي صبيحة هذا اليوم.

من جهتها، قامت الخطوط التونسية بتحويل الرحلتين المبرمجتين اليوم الخميس من مطار المنستير الدولي إلى مطار تونس قرطاج حيث تمّ إلغاء الرحلةTU 462/3 المنستير -ليون-المنستير وتأمين تنقّل المسافرين المسجّلين فيها والقاصدين مدينة ليون الفرنسية على متن الرحلةTU 850 المبرمجة من مطار تونس قرطاج على الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلّي.

كما تمّ برمجة رحلة نيس إنطلاقا من مطار تونس قرطاج عوضا عن مطار المنستير على الساعة الحادية عشرة ليلا.