عاجل: اخر مستجدات حادثة وفاة رضيع في ظروف مسترابة داخل روضة بالمنزه 9

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة اليوم الخميس 17 جوان 2021 الاحتفاظ بصاحبة روضة في منطقة المنزه 9 والعاملة المكلفة بالعناية بالأطفال، وذلك إثر وفاة رضيع الستة أشهر، ومازالت الأبحاث جارية في هذا الغرض.

وأوضح في هذا الإطار أن صاحبة الروضة اتصلت أمس الخميس 16 جوان 2021 بمركز الأمن الوطني بالمنارات وأعلمت عن تعرض الرضيع إلى وعكة صحية مفاجئة، وفارق الحياة قبل الوصول إلى المصحة.

كما صرّحت العاملة المسؤولة عن الرضع بالروضة أنه تم قبول الرضيع المتوفي رفقة شقيقه صباحا وكان في صحة جيدة ، إلا أنها لاحظت أنه كان يتنفس بصعوبة وعيناه مغمضتان، فتم نقله للمصحة بسرعة لكنه فارق الحياة.

وأشار العميد وليد حكيمة في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن صاحبة الروضة تملك وصل إيداع في استغلال الروضة منذ سنة 2015 وليس لديها أي ترخيص في استغلال حضانة أطفال، مشيرا إلى أنه تم تسخير الشرطة الفنية والعلمية وتسخير الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة والأبحاث جارية.