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وزارة الصحة: 71 حالة وفاة و2379 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 16 جوان الجاري

2021/06/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الأربعاء 16 جوان، 71 حالة وفاة جراء الإصابة ب”كوفيدـ19″، و2379 إصابة جديدة بنفس الفيروس، مقابل تعافي 2308 أشخاص من هذا المرض.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الأربعاء، بأن نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد ـ19″، بلغت 31,93 %، إثر إجراء 7450 تحليلا مخبريا يوم الأربعاء 16 جوان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات المكتشفة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس، 376691 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا 13792 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 328637 شخصا إلى حدود 16 جوان الجاري.

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