المنحى التنازلي يلازم بورصة تونس في اقفال الخميس وللحصّة الثالثة على التوالي

واصلت بورصة تونس منحاها التنازلي، الخميس، وللحصة الثالثة على التوالي ليقفل مؤشرها المرجعي ” توننداكس” على تراجع بنسبة 16ر0 بالمائة عند مستوى 34ر7326 نقطة وسط حجم تداول جملي ضعيف في حدود 7ر2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الاتصالات السلكسة واللاسلكية قائمة الارتفاعات متطورا بنسبة 5ر5 بالمائة ( 4،010 دينار) متبوعا بسهم “أدوية”، الذّي ارتفع سعره بنسبة 8ر2 بالمائة (5،240 دينار).

في المقابل، تراجع سهم الشركة العالميّة لتوزيع السيّارات القابضة بنسبة 4،8 بالمائة (0،590 دينار) وتراجعت قيمة سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدليّة بنسبة 4،4 بالمائة (3،950 دينار).

واستحوذ سهم اسمنت قرطاج على أكبر حصّة من قيمة المعاملات للحصّة في حدود 379 ألف دينار. وأقفل سعر السهم على تراجع بنسبة 1،4 بالمائة (2،050 دينار).