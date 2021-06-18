ضبط عشرة أشخاص بينهم أجانب “كانوا يعتزمون اجتياز الحدود خلسة”

ضبطت وحدات الحرس الوطني، الخميس بعدد من مناطق البلاد، عشرة أشخاص، بينهم أربعة أجانب، في إطار مقاومة عمليات الهجرة غير النظامية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الجمعة.

فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بكل من رمادة من ولاية تطاوين ودوز من ولاية قبلي من ضبط أربعة أشخاص بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية خلسة.

بدورها، ضبطت دوريات مشتركة بين فرقة الإرشاد البحري بالمهدية والإدارة الفرعية للإرشاد بإقليم الحرس البحري بالوسط شخصين من منظمي عمليات الاجتياز مفتش عنهما من أجل تكوين وفاق من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة، أحدهما محل 15 منشور تفتيش في قضايا مختلفة، حسب ذات المصدر.

وضبطت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالزرياط من معتمدية قربة ولاية نابل أربعة أشخاص من جنسيات دول افريقية مختلفة “كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.