مدنين-كوفيد19: تسجيل 56 اصابة جديدة واستقرار في عدد الوفيات في حدود 647 حالة

لم تسجل ولاية مدنين في الساعات الـ24 الماضية أية حالة وفاة ناجمة عن فيروس “كورونا” ليستقر إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في حدود 647 وفاة، فيما ارتفع إجمالي الاصابات بالوباء الى 16031 اصابة بتسجيل 56 اصابة محلية جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وسُجل أعلى عدد للاصابات الجديدة بمعتمدية بن قردان بـ 16 اصابة، تليها كل من جرجيس ومدنين الجنوبية بـ10 اصابات، وحومة السوق بـ7 اصابات، ومدنين الشمالية بـ6 اصابات، و4 بسيدي مخلوف، واصابتين بميدون، واصابة واحدة ببني خداش.

اما حالات الشفاء فبلغ عددها الجملي 14 ألفا و864 حالة شفاء بتسجيل 34 حالة شفاء جديدة منها 10 حالات شفاء بكل من بن قردان وجرجيس، و6 بمدنين الجنوبية، و3 بكل من حومة السوق وميدون، وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف.

من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن عدد الجرعات التي قدّمت في اطار حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” بلغ 52 ألفا و297 جرعة منها 436 جرعة قدمت أمس الخميس بكل من المركز الجهوي للتلقيح بحومة السوق ومدنين، وذلك في تراجع كبير للجرعات بسبب ضعف الاقبال على التسجيل في صفوف الفئات العمرية المستهدفة.

وجدّد مدير الصحة الوقائية الدعوة للمواطنين للاقبال الى التسجيل للتلقيح كسبيل وحيد للتخفيف من وطأة هذه الجائحة التي ارهقت الجميع وفي مقدمتها القطاع الصحي، حسب تعبيره.