سوسة : تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في سوسة خلال الـساعات 24 الأخيرة 174 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وذلك بعد معالجة 573 عينة تحليل مخبري مقابل عدم تسجيل وفيات جديدة.

وأبرز آخر تحيين للنشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة ان إجمالي عدد الوفيات استقر عند 848 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25389 إصابة.

وبلغ عدد الحالات المتعافية 23092 حالة في حين ما يزال 1449 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.

وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى الكوفيد الى 184 مريضا من بينهم 44 مريضا من خارج ولاية سوسة.