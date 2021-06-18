عاجل: الدكتور المسعدي يحذّر من تسونامي كوفيد ستجتاح تونس

اكد الدكتور امان الله المسعدي عضو اللجنة العلمية اليوم الجمعة 18 جوان 2021 ان الوضع الصحي في تونس كارثي بأتم معنى الكلمة وان هذه الحقيقة اصبحت بادية للجميع لافتا الى ان الامر لم يعد يتعلق بموجة رابعة او ثالثة وانما بتسونامي من الكوفيد يجتاح تونس.

وأبرز الدكتور خلال مداخلة له على اذاعة “ifm ” ان القول بان التلقيح هو الحل الوحيد غير صحيح لأنه لا يمكن في “ليلة ونهار” تلقيح 5 ملايين شخص مؤكدا أن هناك استراتيجية كاملة للخروج من المأزق قال انها تتضمن التلقيح.

واستدرك بان الثمن سيكون باهظا في الارواح وفي الصعوبات التي ستواجه المنظومة الصحية في صورة تواصل القيام بعمليات التلقيح في مثل هذه الظروف التي قال انه ليس فيها تقيد بالاجراءات الوقائية.

وأضاف ان المشكل ان البلاد بلغت الوضعية التي هي عليها الان بسبب عدم التقيد بالاجراءات الوقائية مشددا على ان الحل يكمن في تطبيق الاجراءات مع التقدم في عملية التلقيح.