فيديو: تلاميذ بكالوريا يقيمون امتحانات الايام الثلاث الاولى للمناظرة..وهكذا كانت انطباعاتهم…

اسعار الأضاحي تسجل ارتفاعا هذه السنة..وهذا سعر الكلغ الواحد..

أستاذة تمزّق مشروع تخرّج طالبة أمام زملائها

وزارة الصحة توصي باتباع جملة من الاجراءات الوقائية لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

عاجل: الدكتور المسعدي يحذّر من تسونامي كوفيد ستجتاح تونس

2021/06/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اكد الدكتور امان الله المسعدي عضو اللجنة العلمية اليوم الجمعة 18 جوان 2021 ان الوضع الصحي في تونس كارثي بأتم معنى الكلمة وان هذه الحقيقة اصبحت بادية للجميع لافتا الى ان الامر لم يعد يتعلق بموجة رابعة او ثالثة وانما بتسونامي من الكوفيد يجتاح تونس.
وأبرز الدكتور خلال مداخلة له على اذاعة “ifm ” ان القول بان التلقيح هو الحل الوحيد غير صحيح لأنه لا يمكن في “ليلة ونهار” تلقيح 5 ملايين شخص مؤكدا أن هناك استراتيجية كاملة للخروج من المأزق قال انها تتضمن التلقيح.

واستدرك بان الثمن سيكون باهظا في الارواح وفي الصعوبات التي ستواجه المنظومة الصحية في صورة تواصل القيام بعمليات التلقيح في مثل هذه الظروف التي قال انه ليس فيها تقيد بالاجراءات الوقائية.

وأضاف ان المشكل ان البلاد بلغت الوضعية التي هي عليها الان بسبب عدم التقيد بالاجراءات الوقائية مشددا على ان الحل يكمن في تطبيق الاجراءات مع التقدم في عملية التلقيح.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn