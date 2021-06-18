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82 حالة وفاة و2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

2021/06/18 الأولى, المصدر, مجتمع

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الخميس 17 جوان الجاري، 82 حالة وفاة جراء الإصابة ب”كوفيدـ19″، و2291 إصابة جديدة بنفس الفيروس، مقابل تعافي 1694 شخصا من هذا المرض.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الجمعة، بأن نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد ـ19″، بلغت 29,83 %، إثر إجراء 7681 تحليلا مخبريا يوم الخميس 17 جوان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات المكتشفة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس، 378982 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا 13874 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 330331 شخصا إلى حدود 17 جوان الجاري.

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