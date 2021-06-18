نابل: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع مجموع الحالات النشيطة إلى 1723 حالة

أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، بأن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا، والبالغ عددها 419 تحليلا، أسفرت عن تسجيل 136 إصابة جديدة، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات النشيطة، أي التي لا تزال حاملة للفيروس، إلى 1723 حالة.

وأوضح المصدر ذاته، مساء الجمعة، في تصريح لصحفية (وات)، أن نسبة إيجابية التحاليل تقدر ب32 بالمائة، مضيفا أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمعتمدية نابل (رجل يبلغ من العمر 49 سنة وامرأة تبلغ من العمر 68 سنة)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 772 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 23741 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 21246 حالة.

وأشار، من ناحية أخرى، إلى تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس، إلى 137 حالة إيواء.