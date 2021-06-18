منوبة: ضبط عمليتي غش باستعمال “بلوتوث ماستر كارد” في مركز امتحان بوادي الليل



سجلت اليوم الجمعة، في ثالث أيام اختبارات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا، عمليتا غش بمعهد أسد بن الفرات بوادي الليل من ولاية منوبة، ارتكبها تلميذان باستعمال تقنية “بلوتوث ماستر كارد”، وتم على إثرها منعهما من مواصلة الاختبارات، واتخاذ كل الاجراءات الإدارية المعمول بها، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتربية.

وتتمثل هذه التقنية المستجدة في الغش، وذات الكلفة الباهظة، وفق تأكيد مصدر أمني ل”وات”، في بطاقة الكترونية توضع في الجيب بعد شحنها يستعملها التلميذ بتقنية “البلوتوث”، وذلك عبر سماعة ذكية في شكل كويرة صغيرة الحجم يتم وضعها في الاذن، حيث تقوم البطاقة بالرد آليا على أي اتصال، ويستطيع المترشح الرد على المتصل بكل سهولة.

وقد تم تقديم شكاية عدلية لدى وكيل الجمهورية في حق المترشحين، وهما مترشح من معهد عمومي ومترشح فردي، وباشر أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة محاضر في الغرض.

كما سجلت في نفس اليوم محاولتا غش داخل مركز الامتحان بالمعهد الثانوي حمودة باشا بمنوبة، بعد اصطحاب تلميذتين جهازي هاتف جوال تم التفطن لهما قبل بداية الاختبتر، وواصلتا اجتياز الامتحان، على أن تتم لاحقا إحالة ملفيهما على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية.

ويبلغ عدد محاولات الغش بولاية منوبة، منذ بداية الامتحان بالجهة، خمس محاولات غش، جميعها من أجل اصطحاب هواتف جوالة داخل قاعات الاختبارات، إضافة إلى عملتي الغش المسجلتين اليوم الجمعة.