هكذا سيكون الطقس اليوم

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم السبت 19 جوان 2021، أنّ طقس اليوم يتميز بارتفاع درجات الحرارة مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات .

وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بأكثر من 9 درجات في عدد من الجهات لتتراوح القصوى بين 39 و45 درجة ظهرا باستثناء السواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و37 درجة.

الرياح معتدلة عموما وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، أمّا البحر فقليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومختلف الأنشطة البحرية ممكنة.

الأجواء تكون مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية ترافقها أمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للبلاد.