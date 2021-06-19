المرزوقي يدعو الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي

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المرزوقي يدعو الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي

2021/06/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

دعا رئيس الجمهورية الأسبق محمد منصف المرزوقي، إلى ضرورة تعليق كل الخصومات السياسية وعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي مع اللجنة العلمية لأخذ القرارات الضرورية”، نظرا لخطورة الوضع الصحي في ولاية القيروان.

وقال المرزوقي، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن الوضع الصحي الكارثي في القيروان وقريبا في كل المناطق القريبة والولايات المجاورة، يتطلب إقامة مستشفى ميداني عسكري في أقرب وقت في القيروان، إلى جانب متابعة الوضع الوبائي ساعة بساعة.

وأضاف كما يتطلب الوضع ”إغلاق شامل للمنطقة مع دعم مالي ”وإلا فلن يكون أي مسؤول سياسي جدير بالمكان الذي يحتل”، حسب تعبيره.

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