5 آلاف متفرّج يحضرون مباراة الترجّي: عضو باللجنة العلميّة لمجابهة كورونا يحذّر

أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، سامي المورالي اليوم الجمعة 18 جوان 2021 أنه لم يقع استشارة اللجنة بشأن قرار السماح لـ5 آلاف متفرج حضور مباراة النصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، التي ستجمع اليوم الترجي الرياضي التونسي بضيفه الأهلي المصري بملعب حمادي العقربي برادس الذي يتسع ل60 الف مشجع.

وقال الموارلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان اللجنة العلمية تلقت باستغراب هذا القرار في وقت تعيش فيه البلاد ظرف وبائي حرج معبرا عن خشيته في أن يساهم مثل هذا القرار في تسريع انتشار العدوى وتكون عواقبه وخيمة على الوضع الصحي في البلاد خاصة في ظل صعوبة فرض تطبيق البروتكولات الصحية والاجراءات الوقائية على الجماهير التي ستحضر هذه المباراة.

وأكد عدم اطلاعه بصفته عضوا باللجنة، عن طبيعة الاجراءات المتخذة لفرض تطبيق الاجراءات الوقائية، معتبرا أن السماح بحضور الجماهير قرار لا يتناسب مع الوضع الوبائي وخاصة في ظل غياب التحصين الكافي للمجتمع بالتلقيح.

وحذر من عواقب السماح للجماهير بالحضور في الملاعب في وقت يزداد فيه الوضع الوبائي خطورة بفعل انتشار العدوى بالفيروس داعيا المشجعين الذين سيحضرون اليوم مباراة الترجي والاهلي الى الالتزام باجراءات التوقي من العدوى لدى حضورهم بمدارج ملعب حمادي العقربي برادس وكذلك عند عودتهم الى منازلهم حتى لا يكونوا مصدر عدوى لعائلاتهم.

من جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية جليلة بن خليل، أن اللجنة لم تعلم بصفة مسبقة بقرار السماح بحضور 5 آلاف مشجعا من الجماهير في المباراة التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالأهلي المصري، مشيرة، الى أن السلطات لم تطلب راي اللجنة العلمية قبل اتخاذ هذا القرار.

ويأتي اعلان السلطات لأول مرة منذ ظهور جائحة كورونا مطلع مارس 2020 بحضور الجماهير في الملاعب، وذلك في قمة نصف نهائي كأس رابطة الأبطال الافريقية التي تجمع الترجي بالأهلي المصري.

يشار الى أنّ هذه المواجهة المرتقبة ستجرى غدا السبت على الساعة 17 مساء بادارة الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز.

وكان رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي ، رياض بنور قد أكد لاذاعة موازاييك، أنه سيتعين على حاملي التذاكر ارتداء الكمامات، وتقديم نتائج تحليل سلبي لكورونا، مشيرا الى أنه سيتم احداث خلية مجانية للتحاليل بداية من اليوم الجمعة.

وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام بحضور الجمهور في تونس منذ أكثر من عام، بعد توقف المسابقات في مارس 2020، ثم استئنافها دون حضور الجمهور خلال فصل الصيف