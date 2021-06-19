تطاوين : تسجيل حالتي وفاة و37 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في ولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية حالتي وفاة بفيروس كورونا واحدة في معتمدية تطاوين الشمالية والثانية في معتمدية تطاوين الجنوبية جراء فيروس كورونا وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 265 حالة تتوزع الى 121 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و52 وفاة في تطاوين الجنوبية و 48 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة و الصمار و6 في ذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي نشرته اليوم السبت وخلال ذات الفترة 37 اصابة جديدة مؤكدة تتوزع الى 17 اصابة في تطاوين الشمالية و 13 اصابة في تطاوين الجنوبية و07 اصابات في رمادة وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس منذ شهر مارس من العام الماضي 5151 حالة ايجابية مؤكدة منهم 14 مصابا يخضعون للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و03 مصابين في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة .