بالأرقام: هذه آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الجمعة 18 جوان الجاري، 86 حالة وفاة جراء الإصابة ب”كوفيدـ19″، و2193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 1579 شخصا من هذا الوباء.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم السبت، بأن نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد ـ19″، بلغت 29,60 بالمائة، إثر إجراء 7408 تحليلا مخبريا يوم الجمعة 18 جوان.

وبلغ العدد الجملي للإصابات المكتشفة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس، 381175 إصابة، و13960 حالة وفاة جراء كورونا ، فيما تجاوز عدد المتعافين 331910 شخصا إلى حدود 18 جوان الجاري