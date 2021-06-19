رابطة ابطال افريقيا : الترجي بلا اصرار يخسر مباراته امام الاهلي و يضع نفسه في موقف صعب

فاز الاهلي المصري اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف لصفر في مبارة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم

وسجل محمد شريف هدف الاهلي في د67

ووضع الترجي التونسي نفسه في موقف صعب عندما انهزم اليوم وسيكون في حاجة للفوزفي القاهرة بفارق هدفين او بهدف على الاقل دون قبول اي هدف من اجل خوض ركلات الحظ على الاقل .

و انطلقت المباراة بتاخير ب60د لاسباب تنظيمية . وتاجل انطلاق المباراة الى الساعة السادسة مساء مما سمح للفريقين باللعب في درجات حرارة اقل مما كانت عليه على الساعة الخامسة .

واستفاد الترجي التونسي من حضور قرابة 5000 شخصا من احبائه

وهي سابقة اولى منذ اكثر من 14 شهرا حيث غابت الجماهير عن الملاعب التونسية بسبب قرارات السلطات الصحية للتوقي من تفشى وباء كورونا في البلاد .

وبدا الترجي غير جاهز للرهان . ودفع فاتورة خروجه المبكر من تصفيات الكاس حيث تعود اخر مباراة رسمية للفريق الى يوم 26 ماي الماضي عندما خرج من مسابقة كاس تونس مبكرا (السادس عشر) امام النجم الساحلي صفر -1 يوم 26 ماي الماضي مما جعل الفريق لم يجر اية مقابلة رسمية . وبدا الفريق اليوم غير متجانس يفتقد اليات اللعب وخطوطه غير مترابطة وقد فقد نسق المباريات كما افتقدت عناصره الحركية والحيوية اللازمتين من اجل فرض نسق لعبه .

ولعب الترجي مدعوما بجماهيره وسط اهازيج التشجيع لكن نسق اللعب بدا بطيئا ووجد الفريق صعوبة في فرض لونه امام الاهلي.

ورغم انه كان مدعوا للتهديف في مباراة الذهاب رغبة في الانطلاق بحظوظ وافرة للتاهل للدور النهائي فان الاداء على الميدان لم يترجم تلك الرغبة .ولم يتمكن الترجي من اعادة سيناريو التهديف الذي عرفه امام شباب بلوزداد الجزائري بملعب رادس عندما تمكن يوم 22 ماي الماضي من تسجيل هدفين في اياب ربع نهائي المسابقة ليتمكن من التاهل بركلات الترجيح .وغاب عن عناصره الاصرار على التهديف مما جعل دفاع الخبرة للنادي الاهلي الملتف امام حارسه محمد الشناوي يلعب براحة كبيرة طوال المباراة.

وفي غياب طه ياسين الخنيسي المعاقب من ال”كاف” وامام جاهزية غير مكتملة للاعبين حمدو الهوني وانيس البدري الذي نزل في الشوط الثاني لم يصنع الترجي فرصا تذكر وبدا هجومه غير فاعل . واكتفى بمحاولة فردية لمحمد علي بن رمضان د34 الذي راوغ مدافعا لكن حارس الخبرة الشناوي تدخل امامه وصد الكرة

ولعب الاهلي في المقابل بشكل منظم وسيطرعلى وسط الميدان وكان الاكثر امتلاكا للكرة في عدة فترات من المباراة وتحكم في نسق اللعب وكانه صاحب الاستضافة. وتوفق حارس الترجي معز بنشريفية في انقاذ مرماه من محاولة جدية للمهاجم صلاح محسن الذي استفاد من تمرير من علي معلول د16

كما الغى الحكم هدفا للاهلي بداعي التسلل د30 وقد دعمت تقنية ال”فار” القرار التحكيمي.

ورغم ان الترجي كان في حاجة لصنع اللعب بحثا عن التهديف فانه لم يبادر بشكل جدي لتغيير النتجية واكتفى بمحاولة لخالد عبد الباسط مع انطلاق الشوط د46 لكنها لم تثمر

ولعب زملاء علي معلول بثقة عالية وتوفقوا في سد كل المنافذ المؤدية الى حارس مرماهم بل فرضوا ضغطا على الترجي بداية من الدقيقة 60 وحولوا تمركزهم الى منطقة المضيف . واستفاد محمد شريف من تمريرة في محور دفاع الترجي من اللاعب المالي “اليو ديانغ” ليفتتح التسجيل عندما انفرد بالحارس بنشريفية وسدد كرة اصطدمت في مرة اولى بالعارضة لتعود امامه فاسكنها الشباك مسجلا هدفا ثمينا لفريقه د67 سيجعله يخوض لقاء الاياب بعد اسبوع في القاهرة بمعنوات عالية

واجرى المدرب معين الشعباني بعض التغييرات على تركيبة الفريق في الشطر الثاني للمباراة لكن الاضافة الهجومية بقيت غائبة وحكم الفريق على نفسه بهزيمة بهدف لصفر تسوجب روحا انتصارية عالية وعزيمة مضاعفة في لقاء الاياب لقلب المعطيات رغم صعوبة الموقف.

ويتبارى الفريقان ايابا في القاهرة يوم 29 جوان الجاري

تشكيلة الترجي التونسي

معز بن شريفية/ حمدي النقاز( عوضه سامح الدربالي د80 )/ الياس الشتي/ محمد علي اليعقوبي / عبد القادر بدران/ فوسيني كوليبالي / محمد علي بن رمضان/ عبد الروؤف بن غيت ( وسيم بن حليفة ذ 80) / حمدو الهوني / وليام توغاي/ خالذ عبدذ الباسط ( عوضه انيس البدري د57 )