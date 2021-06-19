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المهدية – كورونا: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 39 مصابا

2021/06/19 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، السبت، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 39 مصابا وفق ما أظهرته نتائج التحاليل الطبية لـ150 عينة.

وتوزعت العينات الايجابية الجديدة إلى 32 بالمهدية و16 بهبيرة و14 ببومرداس و6 بقصور الساف إلى جانب إصابة واحدة بالسواسي.

وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 13803 منها 12434 حالة شفاء و389 حالة وفاة و980 حالة نشطة (جاملة للفيروس).

كما تلقى 534 مواطنا، اليوم، التلقيح ضد الفيروس التاجي ليبلغ إجمالي المنتفعين بالتطعيم 45265 من بينهم 14136 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

يشار أن نسبة العينات الاجابية اليومية لم ينخفض عن 40 بالمائة منذ ظهور الموجة الثالثة للفيروس، فيما تواصل نسبة اشغال أسرة انعاش في حدودها القصوى دون أن تنزل عن 100 بالمائة.

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