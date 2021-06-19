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رابطة ابطال افريقيا – نصف النهائي ذهابا- فوز الاهلي المصري على الترجي التونسي 1 – صفر

2021/06/19 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الاهلي المصري اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف لصفر في مبارة ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم
وسجل محمد شريف هدف الاهلي في د67
ويتبارى الفريقان ايابا في القاهرة يوم 29 جوان الجاري

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