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رئيس الجمهورية يقرر تركيز مستشفى عسكري ميداني بالقيروان لمواجهة انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 بالجهة

2021/06/19 أخبار, المصدر, سياسة

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت، تركيز مستشفى عسكري ميداني بالقيروان لمواجهة انتشار عدوى فيروس كوفيد 19 ومعاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي بالجهة.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة بتركيز هذا المستشفى بأسرع الأوقات، ستتحول وحدات من الإدارة العامة للصحة العسكرية في الساعات القليلة القادمة إلى القيروان للشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإيواء بالمستشفيات في القيروان بلغت في الأيام القليلة الماضية طاقتها القصوى، بعد أن وصلت نسبة التحاليل الايجابية اليومية إلى 60%، وقد صرح المدير الجهوي للصحة بالقيروان، محمد رويس، أمس الجمعة، مقرا بعدم وجود إمكانية لتحويل مرضى ولاية القيروان، بداية من الجمعة، إلى الولايات الأخرى، “نظرا لبلوغ طاقة الإيواء بمستشفياتها نسبة 100 بالمائة”.

وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التي انعقدت في 14 جوان الجاري قد قررت تمديد العمل بالإجراءات السابقة لمدة أسبوع آخر، مع إضافة تعليق نشاط رياض الأطفال والمحاضن أثناء نفس الفترة نظرا لتسجيل إصابات في صفوف الأطفال وأعوان عدد من رياض ومحاضن الأطفال.

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