هكذا سيكون الطقس اليوم

صدور الامر الحكومي المتعلق لانهاء العمل بالية تشغيل عملة الحضائر وادماج من لم يتجاوز 45 سنة في الوظيفة العمومية

82 حالة وفاة و2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

عاجل: الدكتور المسعدي يحذّر من تسونامي كوفيد ستجتاح تونس

منوبة :نشوب حريق بجبل حماد بالجديدة وتواصل تدخلات اطفائه

2021/06/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

شب في حدود الساعة الثانية بعد زوال اليوم الاحد حريق بجبل حماد التابع لمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة .
وقد تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بطبربة بتعزيز من الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة ، وأعوان دائرة الغابات لإخماد النيران التي اتت على مساحات من غابة “شعراء” واعشاب، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، بمنوبة حسان الاينوبلي لـ (وات).

ويتواصل تدخل الاطفاء حاليا ، بـواسطة شاحنات الإطفاء وشاحنات أعوان الغابات ، وذلك للسيطرة على النيران التي زاد عامل الريح في اشتعالها .
يذكر ان هذا الحريق يعد الثالث خلال هذه الصائفة بالجهة بعد حريقين سابقين ، اتى الاول على 07 هكتارات بجبل ميانة المحاذي لجبل حماد، ووتسبب الثاني في اتلاف مساحات واسعة من غابة شعراء بغابة عين الصيد ببرج العامري.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn