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وزير الصحة يزور المستشفى العسكري الميداني في القيروان

2021/06/20 أخبار, المصدر, مجتمع

تحوّل وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الأحد 20 جوان 2021 عقب زيارته لولايات الجنوب الغربي، إلى ولاية القيروان حيث زار المستشفى العسكريّ الميدانيّ الذي أذن رئيس الجمهورية بتركيزه والذي يتضمّن 08 اسرّة انعاش.
وثمّن وزير الصحة بالمناسبة جهود الاطارات العسكرية القائمة على المستشفى العسكري الميداني والجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية ككلّ في دعم المنظومة الصحية في مجابهة الجائحة.
كما تنقّل الدكتور فوزي المهدي عقب ذلك الى المستشفى الميدانيّ المدني الذي سبق تركيزه بالجهة و تعزيز إمكانياته والترفيع في مخزون الأكسجين به لمعاضدة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي وشبه الطبي بالجهة.

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