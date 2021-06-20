أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن استئناف سير قطارات نقل المسافرين على الخط 13 الرابط بين تونس و المتلوي و ذلك على النحو التالي :

– ابتداء من يوم اﻹثنين 21 جوان 2021 ينطلق القطار من محطة تونس في اتجاه محطة المتلوي على الساعة 09 و 20 دق.

– ابتداء من يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 ينطلق القطار من محطة المتلوي في اتجاه محطة تونس على الساعة 07 و 21 دق.

كما سيتم تغيير موعد انطلاق القطار الرابط بين محطتي قابس و تونس ابتداء من يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 حيث يصبح موعد انطلاقه من محطة قابس في اتجاه محطة تونس على الساعة 11 و 15 دق عوضا عن الساعة 09.