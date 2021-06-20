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رسميا: حجر صحي شامل في هذه الولايات..

2021/06/20 الأولى, المصدر, مجتمع

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الأحد عن قائمة الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل والتي تفوق فيها نسبة الاصابات حدوث 400 إصابة لكل 100000 ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة حسب تحيين المعطيات إلى حدود 19جوان 2021 :
✔ ولاية القيروان
✔ ولاية سليانة
✔ ولاية زغوان
✔ ولاية باجة
وأسدى رئيس الحكومة للولاة تعليماته بالحرص الشديد والسهر على تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي الشامل والمبينة بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 بتاريخ 17 أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19 “، وإصدار قرار تفصيلي للإجراءات والاستثناءات المتخذة ومد رئيس الحكومة بتقارير تفصيلية يومية.

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