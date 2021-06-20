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إنقاذ 3 شبان من الغرق بشاطئ كاب سيراط..

2021/06/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افاد رئيس اللجنة المحلية لتنظيم النجدة بسجنان علي الحمدوني بأنه تم خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة إنقاذ 3 شبان من الموت غرقا بشاطئ كاب سيراط ،في حوادث متفرقة.
وأوضح المصدر ذاته أن نجاح عمليات الانقاذ يعود الى التفاعل السريع لعدد من المصطافين ويقظة فرق المنقذين التابعين لمصالح الحماية المدنية ومصالح الحرس الوطني .
وبين أن شابين من الثلاثة عادا الى منزليهما بعد تلقي الاسعافات الضرورية في حين تم توجيه الشاب الثالث للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وهو اصيل منطقة ازينة. يشار الى أن الشبان الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 24و27سنة وفق ذات المصدر .

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