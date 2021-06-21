بعد تتويجها ببطولة برمينغهام : انس جابر تحافظ على مركزها 24 عالميا وتشارك في بطولة ايستبورن

حافظت التونسية انس جابر على مركزها 24 عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين بعد تتويجها يوم الاحد بلقب بطولة برمينغهام الانقليزية.

وكانت انس جابر احرزت لقب بطولة برمينغهام من فئة 250 نقطة بتغلبها في الدور النهائي على الروسية داريا كاساتكينا 2-صفر (7-5 و6-4) لتتمكن من الظفر بباكورة القابها في بطولات التنس للمحترفات.

وستخوض اللاعبة التونسية هذا الاسبوع بطولة ايستبورن من فئة 500 نقطة وستستهل مشاركتها يوم الثلاثاء بمواجهة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 40 عالميا.

يذكر ان هذه الدورات تعتبر من بين المحطات التحضيرية لبطولة ويمبلدون التي تقام على ملاعب معشبة وهي احدى بطولات الغراند سلام الى جانب بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة رولان غاروس وبطولات الولايات المتحدة الامريكية (فلاشينغ ميدوز).