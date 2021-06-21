صفاقس-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و90 اصابة جديدة مقابل تعافي 125 شخصا خلال الـ24 ساعة الاخيرة

سجّلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 3 وفيات ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، و90 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 125 شخصا، ليرتفع بموجب ذلك العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1188 حالة، وعدد الاصابات الى 36 ألفا و962 اصابة، من ضمنها 35 ألفا و243 حالة تعاف.

وتفيد البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم الاثنين، بأنه تم رصد الاصابات الجديدة من ضمن 368 تحليلا مخبريا، اجريت، امس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.

ويقيم حاليا، وفق البيانات ذاتها، 29 مصابا بالوباء في اقسام العناية المركزة، و180 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 42 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.