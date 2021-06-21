عاجل: النيابة العمومية توضح حقيقة القمح الفاسد المستورد بميناء سوسة‎‎

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بصفة فورية فتح بحث بعد تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف شخص يتضمن التصريح بوجود شحنة من القمح الفاسد موردة من الخارج بالميناء التجاري بسوسة.

و قد تم تعهيد وحدات من الحرس و الشرطة و الديوانة بالمسألة لإجراء الأبحاث و المعاينات اللازمة و التثبت من مدى احترام الشروط القانونية و الصحية.

و قد تبين من خلال الأبحاث المجراة أن ديوان الحبوب قام بتوريد كمية من القمح تقدر ب 12100 طن من رومانيا و هي بصدد التفريغ و هي مطابقة للمواصفات و الشروط الصحية طبق التحاليل المجراة في الغرض

وتم استدعاء صاحب المقطع لسماعه في الغرض إلا انه لم يحضر و قد تم الاذن بإدراجه بالتفتيش من اجل ذلك. بحسب ماافادنا به الناطق باسم محكمة سوسة 1 القاضي جابر غنيمي لاذاعة جوهرة اف ام.