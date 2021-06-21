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صادم: في نفزة..إيقاف شخص بتهمة مفاحشة شقيقته أثناء تواجدهما بشاطئ الزوارع

2021/06/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم يوم امس الاحد 20 جوان 2021 الاحتفاظ مركز الحرس الوطني بوشتاتة من ولاية باجة بنفر أصيل الجهة ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الاعتداء بفعل الفاحشة على امرأة محصنة بعد أن تعمد هذا الأخير الاعتداء على شقيقته بفعل الفاحشة أثناء تواجدها بشاطئ الزوارع نفزة .
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