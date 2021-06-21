عاجل : وزارة الصحّة تكشف آخر مستجدّات فيروس كورونا

كشفت احصائيات نشرتها وزارة الصحة اليوم الاثنين 21 جوان 2021، ان نسبة حدوث العدوى بفيروس “كورونا” في ولاية منوبة وصلت 341 إصابة على كل 100 ألف ساكن، خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة، وهو ما يجعلها في مستوى اختطار كبير.

كما اشارت ذات الاحصائيات الى ان نسبة حدوث العدوى بفيروس كورونا بولاية سليانة، بلغت 538 إصابة لكل 100 ألف ساكن، تليها القيروان ب484 ثم زغوان ب411 اصابة فباجة ب411 اصابة.

وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد اعلن الحجر الصحي الشامل في كل من القيروان وسليانة وزغوان وباجة اثر تجاوز نسبة حدوث الاصابة في هذه الولايات 400 اصابة لكل 100 الف ساكن وهو ما ولد ضغطا كبيرا على الهياكل الصحية في هذه المناطق.

واوضحت وزارة الصحة أن نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.

واظهرت ذات الاحصائيات ان 6 ولايات تجاوزت فيها نسبة حدوث العدوى 200 اصابة لكل 100 الف ساكن و6 ولايات اخرى تجاوزت فيها هذه النسبة 100 اصابة.

ودعت وزارة الصحة الى ضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوى.