المهدية: تسجيل حالتي وفاة و72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الاثنين، وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا المستجد، وهما من أصيلي معتمديتي هبيرة والسواسي، إلى جانب 72 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل الطبية لـ180 عينة، إلى 19 بالدائرة الصحية بالمهدية و17 بدائرة الجم. وسجلت دائرتا ملولش والسواسي 11 إصابة، مقابل 6 إصابات بكل من الشابة وشربان، وإصابة واحدة بكل من هبيرة وقصور الساف.

وتماثل، من جهة أخرى، 75 مصابا للشفاء التام، ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 12536 حالة.

وبلغ مجموع الإصابات التي سجلتها الجهة منذ بدء الجائحة، 13908، من بينها 392 حالة وفاة و980 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1101 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي، ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 47074، منهم 15144 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.