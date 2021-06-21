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تطاوين: تسجيل 37 إصابة إضافية، ولا وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

2021/06/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 21 منها في تطاوين الشمالية و6 في كل من تطاوين الجنوبية والصمار، وحالتان في غمراسن وإصابة واحدة في كل من البئر الأحمر وذهيبة.

ويقيم حاليا 13 مصابا في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بغمراسن، وآخر في قسم كوفيد بالمستشفى المحلي برمادة.

ولم تسجل الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الساعات ال48 الماضية أية حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وفق ما نشرته اليوم الاثنين في تحيينها للوضع الوبائي. وبذلك استقر عدد ضحايا هذه الجائحة منذ تفشيها في الجهة خلال شهر مارس الماضي، في حدود 265 وفاة، منها 121 في تطاوين الشمالية و52 حالة في تطاوين الجنوبية و48 وفاة في غمراسن و12 حالة في بني مهيرة و10 حالات في البئر الأحمر و8 حالات في كل من الصمار ورمادة و6 وفيات في ذهيبة.

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