باجة : نتائج الحجر الصحي الشامل ستظهر بباجة بعد 14 يوما اذا تم الالتزام به

ذكر ناجي العطواني مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة في باجة اليوم الاثنين في تصريح لــ(وات) أن نتائج الحجر الصحي الشامل الذى تم اقراره بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم 27 جوان الجاري ستعطى ثمارها بعد 14 يوما اذا تم الالتزام به منبها الى ضرورة الالتزام بهذا الحجر اعتبارا لخطورة الوضع الوبائي لوباء “كورونا” بالجهة ونفاذ الاسرة خاصة بالمستشفي الجهوى لمدينة باجة.

وقال أيضا إن الإقبال على التلقيح ضد “كورونا” تواصل اليوم الموافق لاول ايام الحجر الصحي بصفة عادية حيث يقدر عدد الملقحين 600 شخص.

وتجدر الاشارة الى ان قرار الحجر الصحي الشامل المفروض بباجة الشمالية والجنوبية وعمدون اعتبارا لتجاوز عدد اصابات “كورونا” ال400 اصابة لكل مائة الف شخص قد استثني المقبلين على التلقيح ، علما وأن 8 معتمديات بولاية باجة قد صنفتها الادارة الجهوية للصحة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابات ب”كورونا” لتجاوز عدد الاصابات بها مائة اصابة لكل مائة الف ساكن وتسجل مدينة باجة الواقعة بمعتمديتي باجة الشمالية والجنوبية أعلى عدد للاصابات منذ قرابة شهر وذلك منذ اكتشاف السلالة البريطانية للفيروس بها.